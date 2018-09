Hellas, Dawidowicz: "Voglio riportare il club dove merita"

Il calciatore polacco dell'Hellas Verona Pawel Dawidowicz ha parlato in conferenza stampa spiegando anche in quale ruolo si trova maggiormente a proprio agio: “Per me è indifferente, ma mi piace molto giocare a centrocampo perché posso sia difendere che attaccare. Sono contento di essere qui e ora voglio dimostrare le mie qualità, giocare con continuità e aiutarlo a portare l'Hellas dove merita. - continua Dawidowicz come riporta il sito del club veneto - Lavoriamo sodo per essere pronti ad ogni sfida, secondo me siamo una squadra forte, fatta di calciatori che si rispettano e si aiutano l'un l'altro. Ora è importante per me giocare e trovare il ritmo gara, finalmente contro il Carpi sono tornato in campo. Mister Grosso? Ha una grande carriera alle spalle, di calcio ne capisce, dobbiamo seguirlo”.