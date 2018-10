Hellas, Di Carmine: "Ci tenevo a segnare, qui mi sento importante"

Ha parlato così Samuel Di Carmine, attaccante dell'Hellas Verona, ai microfoni di Dazn dopo la rete decisiva che vale tre punti contro il Perugia. "Ci tenevo a segnare perchè venivo da un lungo infortunio, devo pensare a fare il massimo per l'Hellas. Qui mi hanno fatto sentire un giocatore importantissimo dal direttore all'allenatore. Faccio i complimenti a Silvestri per il rigore e per le due impressionanti parata. Lotteremo fino alla fine, partita per partita".