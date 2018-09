Hellas, Grosso: "A Crotone con coraggio e personalità"

Il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Crotone valida per la quarta giornata di Serie B: “Si tratta di un avversario molto difficile, le insidie saranno numerose, ma penso che abbiamo le qualità per poter fare la partita che abbiamo preparato, con coraggio e personalità. Il Crotone sicuramente proverà a proporsi e noi dovremo essere pronti e consapevoli per rispondere adeguatamente. Di gare facili, come abbiamo già potuto vedere, non ce ne sono. Noi andiamo avanti per la nostra strada, provando sempre a fare il nostro gioco. - continua Grosso come si legge sul sito del club – Pazzini non sarà con noi a causa di un risentimento, ma non è nulla di grave e abbiamo soluzioni importanti in avanti come Cissé e Tupta. Sono sicuro che chi lo sostituirà non lo farà rimpiangere”.