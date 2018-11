© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della gara in trasferta a Brescia, il tecnico dell'Hellas Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa. "Le ultime gare non rappresentano il percorso che volevamo fare, dobbiamo subito rimetterci in carreggiata per fare una grande partita e tornare a vincere. Anche sul fatto di prendere sempre gol c’è da lavorare. Abbiamo lavorato sui nostri errori, per provare ad essere più incisivi. Abbiamo le qualità per mettere gli avversari più in difficoltà di quanto fatto nelle ultime gare, non siamo stati pericolosi come in precedenza. Uscire tra i fischi vuol dire aver fatto meno di quello che la nostra gente si aspetta, per la quale ho grandissimo rispetto. Sta a noi invertire la rotta", ha detto l'allenatore del Verona.