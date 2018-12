Hellas, Grosso: "Questi ragazzi meritano il sostegno dei tifosi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell’Hellas Verona Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Pescara, piazza a cui è molto legato: “Il legame con Pescara? Sono nato a Roma, lì ho vissuto l’infanzia e ci torno volentieri. Ma per me non cambia niente, perché li ho già affrontati e lunedì voglio i 3 punti con i miei ragazzi. Anche in questa settimana ci siamo allenati bene dopo la boccata d’aria di Benevento e ora c’è lo step successivo che è quello di dare continuità ai risultati. Il presidente al termine della seduta ci ha radunato tutti al centro del campo per dirci di credere nelle nostre qualità e di continuare su questa strada. - continua Grosso come riporta Hellasnews.it - Non mi piace fare appelli ai tifosi perché ho tanto rispetto per chi viene a vederci, ma questi ragazzi meritano sostegno. Vestiamo una maglia molto prestigiosa che ha un tifo importante e quindi insieme dobbiamo essere bravi a rendere orgogliosa la gente che ci viene a vedere. I ragazzi, giovani e nuovi, se vengono sostenuti possono rendere ancora meglio”.