Hellas, Corriere di Verona: "Nuovo bivio Benevento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L’Hellas al (nuovo) bivio Benevento". Questo il titolo del Corriere di Verona in merito alla squadra di Grosso, in campo domani contro i sanniti. L’Hellas che non vince fuori casa dal 22 settembre (2-1 a Crotone), ma in Campania dovrà cercare la svolta per continuare a sognare il ritorno in Serie A. La sfida con il Benevento, altra neo-retrocessa, è una dei tanti bivi da cui è transitato l’Hellas fino a questo punto della stagione.