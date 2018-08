Hellas, in chiusura lo scambio Boldor-Empereur col Foggia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Foggia ed Hellas Verona sono al lavoro per completare uno scambio di difensori che possa sistemare le rispettive retroguardia. I nomi sono quelli di Alan Empereur, lo scorso al Bari di Fabio Grosso per sei mesi, e Deian Boldor che ha preso il posto di Nicolò Cherubin, giocatore che non ha trovato l'accordo coi pugliesi anche a causa dell'alto ingaggio. Una trattativa che, come riporta Hellasnews.it, sta decollando in queste ore e può chiudersi nella giornata di domani.