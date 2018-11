Hellas, monta la protesta dei tifosi. Stadio vuoto contro il Palermo?

Dopo la conferma da parte del presidente Maurizio Setti del tecnico Fabio Grosso la tifoseria dell'Hellas Verona è scesa sul piede di guerra ed è pronta a disertare la sfida contro il Palermo capolista in programma al Bentegodi. In mattinata è infatti iniziato a circolare un messaggio, riportato da Hellasnews.it, che recitava: “Nessuno entrerà con il Palermo! Nessuno dovrà acquistare biglietti né gli abbonati dovranno entrare allo stadio. Nessuna pezza, nessuna bandiera ma solo uno striscione di protesta”.

A seguire invece uno stringato comunicato in cui la parte più calda della tifoseria annunciava un confronto con tutto il resto dei tifosi per protestare in maniera compatta contro la società. “Ci stiamo confrontando con tutta la tifoseria per arrivare alla prossima partita del Verona con una linea comune ed un ambiente compatto. - si legge - Prima di ulteriori indicazioni che comunicheremo nei prossimi giorni, invitiamo tutti i non-abbonati a NON COMPRARE IL BIGLIETTO per VERONA-PALERMO. Curva Sud”.