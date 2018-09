Hellas, Pazzini in gruppo. Si ferma Antonino Ragusa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di turno infrasettimanale per il Verona, atteso domani dal match contro lo Spezia. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Grosso, ha iniziato la seduta con il riscaldamento di rito, per poi proseguire con esercizi di rapidità. In chiusura, partitella ed esercitazioni tattiche. Giampaolo Pazzini ha svolto l'intero lavoro con il gruppo. Antonino Ragusa ha interrotto anzitempo la seduta a causa di un fastidio al ginocchio sinistro.