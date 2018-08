Hellas, Pazzini resta il simbolo: nessuna offerta reale per l'ex Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampaolo Pazzini (34) è tornato all'Hellas dopo gli ultimi sei mesi vissuti in Spagna con la maglia del Levante, senza salutare nuovamente Verona per vestire nuovamente la maglia scaligera. Il Corriere di Verona in edicola sottolinea come lo stipendio dell'ex punta di Milan e Inter pesi sulle casse scaligere (1.35 milioni a stagione al netto, che al lordo fanno 2.7). Di offerte reali, per il 'Pazzo', in queste settimane non ne sono pervenute e così il Verona in attacco si affiderà a lui in coppia con Samuel Di Carmine (29).