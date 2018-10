Hellas, prima gioia per Di Carmine: gol vittoria contro il suo Perugia

Il fato, il destino, certe volte gioca brutti scherzi. È il caso di Samuel Di Carmine che dopo un inizio di stagione segnato da un infortunio che ne ha condizionato le prestazioni (sei gare ai box dopo l'esordio contro il Padova) ha trovato la sua prima rete con la maglia dell'Hellas Verona proprio contro quel Perugia di cui era stato bomber nelle ultime due stagioni. Un gol pesante sia per la squadra, che ha conquistato così tre punti in rimonta, sia per lo stesso centravanti che ha riallacciato il filo con la passata stagione ed è pronto a trascinare l'Hellas verso quella Serie A. Un gol che ridà fiducia a Di Carmine in un'annata in cui, dopo anni, non sarà l'unica punta di diamante a disposizione della squadra vista la presenza di quel Gianpaolo Pazzini, autore già di tre reti in campionato, che il tecnico Grosso vede solo in alternativa, e non in coppia al momento, con l'ex Peuriga come ammesso nell'ultima conferenza stampa.