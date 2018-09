Hellas, primato e messaggio chiarissimo: Grosso punta al grande colpo

Non era facile, per il Verona e per Verona, mettere immediatamente da parte la delusione della retrocessione per partire col piede giusto in questa Serie B. Missione compiuta, invece, almeno per ora da mister Fabio Grosso. L'ex tecnico del Bari è riuscito immediatamente a calarsi nella realtà scaligera per tenere l'Hellas in vetta: tredici punti dopo cinque gare disputate, un biglietto da visita niente male e un messaggio chiarissimo alle avversarie per la promozione diretta in Serie A. Complice anche la vittoria dello scorso weekend a Crotone, così come il 2-1 di ieri sera contro lo Spezia. Sabato sarà il turno di sfidare la Salernitana in terra campana, laddove restare imbattuti sarà difficile ma non certo impossibile.