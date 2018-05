Hellas, Setti spara alto: 5 milioni per sedersi al tavolo delle trattative

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona è in vendita, il patron Maurizio Setti non l'ha mai nascosto e ha deciso di sparare alto sulla cifra di vendita (70 milioni di euro) per dissuadere quanti vorrebbero farsi della pubblicità alle spalle del club. Lo scrive L'Arena spiegando che chi vuole acquistare il club scaligero dovrà mettere sul piatto 5 milioni come garanzia per sedersi al tavolo e trattare con Setti. Un modo questo per sondare la reale volontà della controparte sull'acquisto del club. Setti infatti vuole cedere il club solo a chi può dare un futuro solido al club, riportandolo in Serie A e mantenendolo in massima serie.