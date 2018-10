Hellas, Silvestri sul rigore parato: "Ha dato una bella mano alla squadra"

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria, fischio d'inizio alle 18. Spicca nei 22 presenti la presenza di Patrick Cutrone dal primo minuto, al fianco di Gonzalo Higuain. Non era mai successo finora, con Gattuso che accantona il 4-3-3 per varare un 4-4-2 a trazione offensiva,...

