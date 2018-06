Hellas, Souprayen verso la Francia: Dijon e Angers lo seguono

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro dell'esterno Samuel Souprayen, classe '89, potrebbe essere lontano dall'Hellas Verona nonostante un contratto in scadenza nel 2021. Il calciatore ha infatti molto mercato in Francia dove si registra l'interesse di due club in particolare. Si tratterebbe, come riporta Hellaslive.it, dell'Angers e del Dijon che l'avrebbero messo nel mirino e sarebbero pronti a bussare alla porta di Setti.