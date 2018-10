Hellas, trauma distorsivo alla caviglia per Calvano

“La Juventus non partiva così bene da tempo, grande merito a CR7 che in campo sprona tutti. Quest’anno è bello vedere i bianconeri, c’è grande entusiasmo”. Così a TuttoMercatoWeb Domenico Di Carlo fa le carte al campionato di Serie A. Sorride l’Inter, nonostante la partenza... “È...

Il Messaggero in prima pagina: "Immobile scuote la Lazio"

Il Tempo in prima pagina: "La Lazio s'è desta"

L'Eco di Bergamo: "Atalanta ko: quartultima e in crisi"

Il Corriere della Sera: "Lazio in affanno ma vince grazie a Immobile"

Il Secolo XIX in prima pagina: "Samp, difesa sugli scudi"

Leggo: "Higuain trascina il Milan. L'Inter non si ferma più"

Ciociaria Oggi in prima pagina: "Il Frosinone confida nel calendario"

La Gazzetta dello Sport: "Insigne e Immobile: ecco i gol per Mancini"

Il QS e le accuse di stupro: "Ronaldo choc: ci fu l'accordo per tacere?"

Lazio, per Milinkovic-Savic e Luis Alberto la pazienza è finita

Problemi in casa Hellas. Come riporta la nota pubblicata dal sito ufficiale del club scaligero si apprende che Simone Calvano ha lasciato anzitempo l’allenamento a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra.

