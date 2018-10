Hellas Verona, Grosso: "Col Venezia vogliamo tornare a far punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Grosso in vista del derby contro il Venezia ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulle sconfitte contro Salernitana e Lecce: “Le prestazioni ci sono state, ma siamo stati puniti oltremodo non riuscendo a portare a casa dei punti. Nel derby contro il Venezia proveremo a invertire la tendenza anche se in questo campionato tutte le squadre possono metterti in difficoltà, ma dobbiamo ottenere un risultato positivo. Loro non stanno attraversando un buon momento, ma col cambio di allenatore hanno ritrovato entusiasmo. - continua Grosso come riporta Hellaslive.it - Matos? È un peccato averlo perso perché era in crescita e stava facendo molto bene. Dovremo fare a meno di lui anche contro il Perugia con Ragusa che è una delle alternative. Di Carmine? Sia lui che Pazzini sono giocatori importanti ma le scelte per la sfida del Penzo non le ho ancora fatte, avendo ancora due allenamenti a disposizione”.