Hellas Verona, Grosso: "Niente proclami, contano solo i risultati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell’Hellas Verona Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro il Benevento facendo il punto anche sulla visita del presidente Setti: “Ci ha fatto visita per salutarci e sostenere la squadra visto che crede in quello che possiamo fare tutti assieme. Ora dobbiamo recuperare il rapporto coi tifosi e a me piace farlo attraverso il lavoro e in questo modo dargli delle soddisfazioni. Vedere lo stadio vuoto come successo nell’ultima gara è una cosa che fa male per quanto rara sia. Noi dopo una partenza importante abbiamo perso qualche certezza fino ad arrivare alla brutta prestazione di Brescia, ma già contro il Palermo la squadra ha dato segnali di risalita. Vogliamo riavvicinare la gente, senza fare proclami ma con i fatti e per questo c’è solo un risultato a disposizione. - continua Grosso come si legge sul sito del club scaligero – Al momento la classifica dice che quello contro il Benevento non è uno scontro diretto, ma sono convinto che andremo ad affrontare una squadra con ottime qualità. Sarà una sfida fra due formazioni che vogliono tornare in testa e lottare per la promozione. Che gara sarà per Fabio Grosso? Io la vivo come ho cercato di farla vivere alla squadra. In modo lucido, con la consapevolezza di non essere felici per il momento che stiamo passando ma anche che potremo tornare ad esserlo”.