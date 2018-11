Hellas Verona, i tifosi della Nord: "Venerdì non entreremo al Bentegodi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I tifosi del Verona contro il presidente Setti, di nuovo. Dopo gli screzi della passata stagione, la decisione di andare avanti con Fabio Grosso non sembra andare giù ai gruppi organizzati della Curva Nord che, come riporta hellaslive.it, hanno diramato un comunicato: "Siamo ad un punto di non ritorno. Prima ancora del risultato sportivo, preoccupano, a dir poco, l’arroganza, il disinteresse per la piazza e la supponenza fin qui dimostrata dal presidente Setti e dai suoi servili collaboratori. Ciò ci costringe ad un gesto forte, di impatto, emblematico, che unisca indistintamente tutti i tifosi del Verona. Venerdì NON entreremo al Bentegodi. Lasceremo lo stadio deserto e privo di colori, offrendo l’opportunità al presidente Setti di mettere a bilancio l’ennesimo grande risultato ottenuto. È un segnale che va dato, e va dato ora. Non possiamo permettere che questo presidente riesca a disperdere e rovinare quello che è il primo patrimonio dell’Hellas Verona: la sua gente. Noi non lo permetteremo, mai. L’appuntamento è per tutti alle ore 19 sotto la Curva Sud. La partecipazione non è una semplice presa di posizione ma un vero e proprio gesto di responsabilità. Curva Sud".