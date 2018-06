Hellas Verona, il portiere Nicolas in uscita. Incontro nei prossimi giorni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante un accordo fino al 2020 con l'Hellas Verona il portiere Nicolas David Andrade potrebbe lasciare il club scaligero. Secondo Hellaslive.it nei prossimi giorni l'agente del calciatore sarà in Italia per parlare del futuro del suo assistito con la dirigenza per trovare una soluzione che accontenti tutti.