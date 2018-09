Lecce, Bleve: "Sul gol dell'Ascoli fallo non fischiato dall'arbitro"

Salernitana, Jallow al 90': "È un anno importante, puntiamo ai play off"

Foggia-Palermo, le formazioni ufficiali: Nestorovski in panchina

Brescia, allenamento mattutino per la squadra di Suazo

Serie B, prima vittoria per il Palermo: battuto in rimonta il Foggia

Salernitana, Mezzaroma: "Gara piacevole, stiamo entrando in condizione"

Verona, Crescenzi: "Felice per la vittoria del gruppo"

Padova, Marcandella: "Sognavo un esordio diverso in B"

Caos ripescaggi, Frattini: “Decisione già in settimana”

Carpi troppo brutto per essere vero. Terzo ko di fila

Spezia, Shekiladze ha rescisso. Futuro in Georgia

Palermo, è Trajkovski l'uomo in più di questo avvio

Pescara, Mancuso: "Ho grande voglia. Ora due gare da non sbagliare"

Hellas Verona, lesione al flessore della gamba sinistra per Di Carmine

L'Hellas Verona FC comunica che il calciatore Samuel Di Carmine è stato sottoposto, presso l'ospedale 'Sacro Cuore Don Calabria' di Negrar, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra. I tempi di recupero saranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico.

