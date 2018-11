Hellas Verona, nonostante le difficoltà Grosso non è a rischio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In appena undici giornate di Serie B sono già diverse le squadre che hanno deciso di cambiare guida tecnica e affidarsi a un allenatore diverso da quello scelto in estate. Fra queste però non c'è l'Hellas Verona nonostante la squadra attraversi un periodo poco felice e la contestazione nei confronti del tecnico Fabio Grosso inizia a montare. Secondo quanto riferito da Tggialloblù.it l'allenatore non è però a rischio, difeso a spada tratta dal presidente Setti che in estate ha deciso per una scelta forte come quella di affidarsi al duo D'Amico-Grosso rispettivamente come ds e allenatore. Al momento un cambio non è quindi all'orizzonte tanto più che gli eventuali sostituti non sono facili da individuare: Zenga e Iachini infatti hanno già trovato una squadra, mentre l'ex Mandorlini non è tesserabile essendo stato fino a pochi giorni fa alla guida della Cremonese. Resterebbe l'ipotesi, non si sa quanto concretizzabile, di un clamoroso ritorno di Alberto Malesani. Ma al momento a Verona si va avanti con Grosso.