Hellas Verona, primo allenamento per Empereur: nullaosta del Foggia

Come riferisce attraverso un Tweet l'Hellas Verona, Alan Empereur ha già iniziato gli allenamenti con i gialloblù. In attesa dell’ufficialità, è stato fondamentale il nullaosta concesso dal Foggia.

In attesa dell’ufficialità e grazie al nullaosta concesso dal @FoggiaCalcio, primo allenamento in gialloblù per #Empereur #DaiVerona pic.twitter.com/ufvmYp9fo2

