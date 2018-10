Fonte: TuttoHellasVerona.it - L'Arena

Se l'Italia dovesse aggiudicarsi gli Europei del 2028, allora il Bentegodi potrebbe seriamente essere una delle sedi. Ovviamente è da risistemare, e l'amministrazione comunale dovrà condividere un percorso decennale con Verona e Chievo. Andrea Abodi, presidente dell'Istituto di Credito Sportivo, presente all'inaugurazione dell'Antistadio, dice: "l'Hellas lavora per dotarsi di un centro sportivo all'altezza delle proprie aspettative, e al Bentegodi deve essere garantito un futuro di qualità". Alle due società è già stato presentato un piano per il nuovo stadio, spostando l'attuale struttura di una decina di metri, creando parco, negozi e hotel di lusso. Setti, dopo aver nuovamente assicurato che il centro sportivo si farà, parla dello stadio: "Non conosco i tempi per il progetto, stiamo lavorando con Comune e Chievo e siamo a disposizione per un rifacimento o anche solo modernizzazione".