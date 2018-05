Hellas Verona, sfida alla Cremonese per l'esterno Vassallo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno offensivo Andrea Vassallo si appresta a salire di categoria dopo una buona stagione in forza alla Carrarese in Serie C in cui ha segnato sette reti in 35 presenze. Il calciatore tornerà al Bologna che poi lo girerebbe in un club di Serie B per farlo maturare ancora. L'attaccante classe '97, come riferisce Tuttoc.com, è già finito nel mirino di Hellas Verona e Cremonese.