Il portiere dell'Hellas Verona, Marco Silvestri, ha parlato della classifica - non proprio positiva - ai microfoni del sito ufficiale del club. "È una nostra responsabilità unita a un pizzico di sfortuna, in varie partite abbiamo costruito tanto subendo però gol nelle uniche azioni avversarie. Siamo partiti con l'entusiasmo di una squadra giovane e in gran parte nuova. Lo stadio vuoto? Momento che fa male, perché quella curva sempre piena è il nostro orgoglio e la nostra forza. La colpa è dei risultati, ma tornando a fare bene possiamo riportare i nostri tifosi allo stadio".