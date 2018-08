HOTEL MELIÀ - Cosenza, fatta per Maniero: arriva in prestito

17 agosto ore 20. Suona il gong. Si chiude il calciomercato estivo. “Per i tifosi è stato il mercato più appassionante degli ultimi anni”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Patrick Bastianelli. CR7 un grande colpo per la Juve. Ma si sono mossi anche altri club... “L'acquisto di...

Chievo, risoluzione per Floro Flores

Milan, il retroscena: lo Spartak aveva accettato il prestito per Promes

Genoa, risoluzione per Brivio

Torino, Zaza: "Coronato il sogno di tornare in Italia. Sono felice"

Torino, Cairo: "Mazzarri valuterà se far giocare subito i nuovi"

Strootman: "Nzonzi ha scelto la Roma, è un segnale per le altre squadre"

Torino ingordo, ventuno innesti per le giovanili

Fiorentina, a settembre incontro con l'agente di Biraghi per il rinnovo

Parma, Scavone saluta: "Ricorderò per sempre Firenze e Spezia"

Sampdoria, Tonelli saluta Napoli: "Lascio un pezzo di me, grazie a tutti"

Sassuolo, tutte le operazioni in entrata e in uscita

Udinese, Pradè: "D'Alessandro esterno ideale per Velazquez"

Chievo, tutte le operazioni di mercato in entrata e in uscita

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 agosto

Nuova avventura per Riccardo Maniero . L'attaccante lascia dunque Novara per Cosenza. Operazione chiusa dai due club con la formula del prestito.

