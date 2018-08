HOTEL MELIÀ - Livorno, vicino Gaudino del Chievo Verona

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo innesto in arrivo per il Livorno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club labronico sarebbe ad un passo da Gianluca Gaudino, centrocampista classe 1996 del Chievo Verona. Gaudino, figlio d'arte, in carriera ha giocato anche con Bayern Monaco e San Gallo.