HOTEL MELIÀ - Padova, inserimento per Clemenza. Zigoni è vicino

Fonte: Alessio Alaimo

Inserimento del Padova per Luca Clemenza: l'affare tra Palermo e Juventus non è ancora chiuso, i biancoscudati provano a portare in Veneto il talentuoso centrocampista. E non solo: il Padova, infatti, è pronto a chiudere per Gianmarco Zigoni, attaccante che però è anche nel mirino della Juventus U23.