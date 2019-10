© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa se lo è coccolato nel settore giovanile, Avellino prima e Benevento dopo gli hanno permesso di affermarsi subito in B, senza nessuno step intermedio: un gioiellino l’attaccante Raul Asencio, che il neo promosso Pisa è riuscito ad accaparrarsi sbaragliando una buona concorrenza. Ragazzo moderno, mediatico e presente sui social, dotato però anche di eccellenti caratteristiche tecniche oltre che di una stazza fisica importante.

Il rendimento - Con la maglia nerazzurra le fortune sembrano essere decisamente inferiori, anche se l’attenuante viene data da una condizione fisica non ottimale che lo ha messo fuori causa nelle ultime tre settimane: probabilmente lo rivedremo dopo la sosta. Ma nel complesso, 43 i minuti giocati, diluiti in due partite dove non ha inciso: un oggetto del mister, che probabilmente deve ancora iniziare il suo nuovo percorso. Vedremo dal 19 ottobre cosa succederà.