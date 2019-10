© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una scommessa dell’allora Ds Sogliano, e una delle pedine che l’Hellas Verona, dove era arrivato con il poco comodo soprannome di “diamante grezzo”, ha deciso di mandare in prestito alla Juve Stabia, di ritorno in Serie B dopo 5 anni di C: perché Karamoko Cissè la Cadetteria la conosce bene, prima di adesso erano 140 le presenze. Prima punta atipica, che al netto di un’imponente struttura fisica si mostra agile e dinamico, forte in progressione e determinante nel gioco palla a terra.

Il rendimento - Un avvio di campionato non facile per le Vespe, che stanno ancora prendendo le misure in una categoria piuttosto ostica. Squalificato per somma di ammonizioni all’ultimo match, contro il Trapani, nelle altre restanti gare ha trovato discreta continuità, andando a segno – nonostante i gol non siano valsi punti – all’esordio con l’Empoli e poi con l’Ascoli. Buona parte del peso dell’attacco campano è sicuramente sulle sue spalle.