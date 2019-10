© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle intenzioni dell’Empoli Leonardo Mancuso doveva essere l’erede di quel Francesco Caputo rimasto in Serie A – con la maglia del Sassuolo – dopo due stagioni ad altissimo livello con i toscani. Del resto il giocatore a Pescara si era trasformato da buon esterno d’attacco in riferimento centrale e goleador implacabile passando dai 9 gol in 34 presenze del primo anno alle 19 in 37 presenze della seconda. Numeri che lo fanno entrare in orbita Juventus da dove l’Empoli lo preleva in estate.

Il rendimento - In azzurro l’attaccante ci ha messo un po' a carburare, complice qualche problema fisico nelle prime settimane, ma dopo tre spezzoni di gara (Chievo, Crotone e Cittadella) e ritrovata la condizione migliore è stato implacabile con due doppiette di fila contro Pisa e Perugia. Quattro gol in sette gare sono un bottino in linea con quanto fatto lo scorso anno e che lo mette in scia a quel Caputo eroe della promozione di due anni fa che iniziò con sei reti in sette gare.