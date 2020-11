Come stanno andando - Pescara, Maistro: la nota positiva di un partenza terribile

C’è forse un solo giocatore che nella disastrosa partenza del Pescara, quattro punti in sette gare, è riuscito a emergere dalla mediocrità nelle cinque gare giocate da titolare. Si tratta del fantasista Fabio Maistro capocannoniere della squadra con tre reti e uomo capace di squarciare il buio con le sue giocate pur non trovando l’assistenza dei compagni se non nell’ultima gara, quella che potrebbe essere della svolta. Un ottimo impatto con la nuova piazza, dove ha già migliorato il proprio bottino di reti in Serie B, e dove spera di poter trovare maggiore collaborazione da parte del resto della squadra per spingere fuori dai bassifondi il Pescara e consacrarsi come uno dei migliori giovani prospetti, magari conquistando la chiamata della Lazio che ne detiene il cartellino.