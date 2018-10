Corriere dell'Umbria sulla Ternana: "Bandiera bianca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Bandiera bianca. Bandecchi ko". Così titola Il Corriere dell'Umbria in edicola per commentare la giornata di ieri in casa Ternana. Di seguito spazio alle parole del patron rossoverde rilasciate in un comunicato ufficiale nel pomeriggio di ieri: “Vista la decisione del tribunale di spostare al 15 novembre i giudizi nel merito circa la vicenda ripescaggi, ammettiamo l'impossibilità di partecipare al campionato di B, a prescindere dalle sentenze che verranno emesse tra un paio di settimane. Purtroppo anche in caso di successo legale in extremis su di noi peserebbe come un macigno l'enorme difficoltà di recuperare 12 o 13 partite, quelle disputate nel torneo cadetto prima del responso finale del Consiglio di Stato. [...] Pertanto dobbiamo prendere atto, come proprietà, come squadra e come staff tecnico, che indugiare oltre ci esporrebbe al rischio di compromettere il torneo di C al quale siamo iscritti".