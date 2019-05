Corriere dello Sport: "Serie B, rischio caos. Balata: 'FIGC ci aiuti'"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il Corriere dello Sport dedica spazio al caos Serie B che si è venuto a creare dopo la retrocessione in Lega Pro del Palermo e al conseguente blocco ai playout. "Serie B, rischio caos. Balata: 'FIGC ci aiuti'" è il titolo scelto dal quotidiano che poi riserva altro spazio alle parole del presidente della Lega di Serie B. "Catapultati in una vicenda grave senza nessuna responsabilità. I miei appelli ignorati. Ma abbiamo tutto il dovere di onorare gli impegni e non rovinare un torneo bellissimo".