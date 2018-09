Archiviata la sosta per le Nazionali l'Hellas Verona di Fabio Grosso ha iniziato a preparare la gara di domenica contro il Carpi. Fa il punto della situazione il Corriere di Verona nel pezzo dal titolo "Hellas, il dilemma di Grosso. Cervello o muscoli in regia?". "Favorito Colombatto - si legge ancora, ma c'è anche l'alternativa Dawidowicz. Il tecnico gialloblu può optare anche per una doppia regia con Henderson e Gustafson".