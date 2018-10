Corriere di Verona: "Hellas, il Pescara sta scappando in vetta"

Darko Lazovic e il Genoa, lavori in corso per il futuro. Prove di rinnovo tra il centrocampista e la società di Preziosi. Contatti che potrebbero portare, nelle prossime settimane, al prolungamento del contratto. Lazovic-Genoa, avanti insieme...

Eurorivali - Manchester United, Martial risolve (per ora) i problemi di Mou

QPR, ha firmato Rowan: era in prova al Livorno

Eurorivali - Young Boys, come frenare e rimanere a +10 sulle inseguitrici

Arsenal, Lacazette: "Non c'è competizione con Aubameyang"

Eurorivali - Dudelange in risalita. Grazie a Ibrahimovic

Chelsea-Hazard: un fan ha speso 7mila sterline per uno striscione

Premier League, Arsenal in doppia cifra: Leicester ko, sono 10 di fila

Bella prima di A Bola per Ajax-Benfica: "Cruyff e Eusebio vi guardano"

AS, l'appoggio di Isco a Lopetegui: "Se cacciano lui, cacciano tutti"

Altra giornata di campionato senza vittoria per l'Hellas Verona di Fabio Grosso . Oggi il Corriere di Verona affronta il tema nel pezzo dal titolo "Hellas, il Pescara sta scappando in vetta". "Pari anche a Venezia - si legge ancora -, altre occasioni sprecate. Grosso: 'Presto raccoglieremo'".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy