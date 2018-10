Gazzetta del Mezzogiorno: "Lecce made in Italy all'assalto del Palermo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Lecce col made in Italy all'assalto del Palermo in stile multinazionale", scrive questa mattina la Gazzetta del Mezzogiorno. Liverani sicuro: "Il tasso tecnico dei siciliani è superiore, dobbiamo essere squadra vera per prevalere sulle loro individualità. Questo ciclo di sfide, contro avversari di primo livello, ci potrà dare un quadro più preciso delle nostre possibilità".