Gazzetta del Mezzogiorno: "Oggi il Lecce può ritrovarsi in zona A"

© foto di Andrea Rosito

"Oggi il Lecce può ritrovarsi in zona A", si legge sulle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno. Un successo in Emilia contro il Carpi lancerebbe la formazione salentina al secondo posto in classifica. Liverani predica calma: "In alto con merito, ma l'obiettivo è mantenere la categoria".