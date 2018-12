© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Il Brescia ora insegue se stesso. Con il Lecce per un nuovo record”. Così titola Il Giornale di Brescia nelle proprie pagine sportive in vista del big match di domani. “A caccia della sesta vittoria di fila in casa come accadde – si legge ancora – alle squadre protagonista negli anni 1951-52 e 1956-57.