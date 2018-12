Giornale di Sicilia: "Palermo, fine anno senza Nesto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppia tegola per questo finale di 2018 per il Palermo di Roberto Stellone. "Palermo, fine anno senza Nesto. Ora la scena è di Puscas e Moreo" titola il Giornale di Sicilia sull'infortunio occorso al centravanti rosanero. "Lesione al polpaccio per il macedone - si legge ancora -. stop di un mese. Out pure Mazzotta".