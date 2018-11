Giornale di Sicilia: “Un tris per il primato. Palermo in festa”

© foto di Roberto Ospedale/TuttoPalermo.net

Spazio a centro pagina alla vittoria del Palermo sul Pescara che vale la vetta della Serie B. “Un tris per il primato. Palermo in festa” è il titolo del Giornale di Sicilia. “Al Barbera finisce 3-0 col Pescara che perde la vetta. - continua il quotidiano – Puscas segna nel primo tempo, le altre due arrivano in zona… Stellone e portano le firme di Murawski e Moreo”.