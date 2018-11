Il Centro: “Pescara-Ascoli, il derby si accende”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Pescara-Ascoli, il derby si accende”, così titola Il Centro in edicola guardando alla gara di domenica alle 15:00 fra biancoazzurri e bianconeri. Una gara che farà registrare il record stagionale di presenze, previsti oltre 10mila persone. La sfida sarà anche in panchina fra due ex come Bepi Pillon (all'Ascoli dal 2001 al 2003 e poi nel 2009-10) e Vincenzo Vivarini (osservatore e vice allenatore del Pescara dal 2004 al 20117).