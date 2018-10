Il Giornale di Brescia: Bisolino a Bisolone: “Non ho mai perso”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio alla sfida in famiglia fra Pierpaolo Bisoli, tecnico del Padova, e Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia, in programma nella prossima giornata sul Giornale di Brescia in edicola che riporta le parole del calciatore: “Papi, con te non ho mai perso. - dice Bisolino stuzzicando Bisolone - Padre straordinari e come mister parlano i campionati vinti”.