Il Giornale di Brescia: "Rondinelle per una notte al secondo posto"

© foto di Ospite

Il Giornale di Brescia di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Brescia in volo: Lecce ko, per una notte è secondo". Un gol di Gastaldello nel recupero regala il successo dopo l'1-1 di Donnarumma. Con questa vittoria adesso le Rondinelle sono a -3 dalla vetta occupata dal Palermo.