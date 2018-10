Il Mattino: "Benevento, il tridente l'arma in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Match interno contro il Livorno per il Benevento di Cristian Bucchi. Una gara, quella di lunedì al Vigorito, che Il Mattino presenta col pezzo dal titolo "Benevento, il tridente l'arma in più". "Il tecnico - si legge - fa le prove generali in vista del posticipo con il Livorno. Coda unico sicuro, Insigne in vantaggio su Ricci per una maglia".