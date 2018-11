Il Mattino: "Benevento, ora ritiro da riscatto". Bucchi in bilico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Benevento, ora ritiro da riscatto" è il titolo che Il Mattino ha scelto per raccontare il difficile momento della formazione sannita in Serie B. "Domani ultimo allenamento poi viaggio in treno - si legge -, domenica si gioca a La Spezia. In Liguria match cruciale per Bucchi. Il tecnico pronto a ricofermare il 3-5-2 e Montipò tra i pali".