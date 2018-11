Il Mattino: "Benevento, patto di ferro per Carpi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre sconfitte nelle ultime cinque giornata per il Benevento di Cristian Bucchi. Un rendimento troppo scostante quello dei sanniti che oggi si trovano lontani sei punti dal Pescara primo. Per questo serve trovare la via del riscatto. Per questo, come scrive Il Mattino serve un "patto di ferro". "Bucchi studia le mosse per il riscatto nel match in Emilia - si legge -. tra i pali l'ipotesi Montipò per Puggioni. Ancora out Maggio".