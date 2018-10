Il Mattino: "Benevento, paura Insigne". In dubbio per domenica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Benevento, paura Insigne" è il titolo scelto da Il Mattino in chiave Benevento per fare il punto della situazione sulle condizioni dell'attaccante: "Uscito claudicante dopo la sfida con il Livorno - si legge - si è allenato solo in palestra: è in dubbio contro la Cremonese. Bucchi in apprensione anche per Maggio: l'esterno è a rischio"