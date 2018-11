Il Mattino, Salernitana: "Pit stop granata. Mancano tiri e gol"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Analisi sul momento della Salernitana sulle colonne de Il Mattino. La formazione di Stefano Colantuono, oggi in piena lotta per la promozione, continua, infatti, ad evidenziare problemi sul fronte realizzativo. "Pit stop granata. Mancano tiri e gol" è il titolo scelto dal quotidiano campano che evidenzia come il fronte offensivo della formazione campana sia al nono posto per realizzazioni e soltanto quindicesimo per conclusioni.